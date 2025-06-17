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Batman’da Harezmi Eğitim Modeli Sergisi Açıldı

BATMAN’DA YIL SONU SERGİSİ AÇILDI

Batman’da “Harezmi Eğitim Modeli” çerçevesinde yıl boyunca gerçekleştirilen disiplinler arası projelerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı. Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Etkinlikte Harezmi Eğitim Modeli İl Koordinatörü Berfin Kutlu Bilek, yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi sundu. Ciğer, projelerde yer alan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Ciğer, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

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