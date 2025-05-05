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Batman’da Hırsızlık Suçundan Kadın Tutuklandı

30 FARKLI HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN KADIN YAKALANDI

Batman’da, 30 değişik hırsızlık ve yan kesicilik suçuyla aranmakta olan bir kadın, 18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasıyla birlikte yakalanıp tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, D.G. isimli zanlının yakalanması için Batman ve çevre illerde detaylı bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT ekipleri, 3 aylık bir takip sürecinin ardından D.G.’nin ikamet adresini tespit etti.

OPERASYON SONUCU TUTUKLANDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla D.G. gözaltına alındı. Jandarma’daki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Bu tutuklama, bölgedeki asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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