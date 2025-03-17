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Batman’da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

KAÇAKÇILIĞA KARŞI MÜCADELE

Batman’da yapılan başarılı bir operasyonda, polis ekiplerince takibe alınan hafif ticari araçta 5 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliyor. Gercüş ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları dahilinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gercüş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri önemli bir istihbari bilgi aldı ve bu doğrultuda bir hafif ticari aracı takibe aldı.

DUR İHTARI VE GÖZALTILAR

Bir süre sonra takip edilen hafif ticari araç, Batman yönüne doğru hareket ettiği sırada polis ekipleri tarafından “dur” ihtarında bulunuyor. Durdurulan araçta yapılan aramalarda, siyah poşetlere doldurulmuş 5 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliyor. Ele geçirilen sigaralarla birlikte, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülerek, haklarında adli işlem başlatılıyor.

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