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Batman’da Kamyonette 5,4 Kg Esrar Ele Geçirildi

DURDURULAN KAMYONETLERDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Batman’da gerçekleştirilen denetimler sırasında durdurulan iki kamyonette yapılan aramalarda, kilimlerin arasına gizlenmiş 5 kilo 400 gram skunk esrar bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kamyonet kasasında yer alan kilimler arasında toplamda 6 palet uyuşturucu madde sıkıştırılmış olarak tespit edildi.

Olay sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Batman’daki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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