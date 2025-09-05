Batman’da Kanser Bilgilendirme Etkinlikleri Yapıldı

KANSERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Batman’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında kansere yönelik bilgilendirme ve erken tanı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde mobil sağlık ekipleri vasıtasıyla rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri başta olmak üzere farklı kanser türleri için ücretsiz tarama hizmetleri sunuluyor.

ÜCRETSİZ TARAMA HİZMETLERİ

Kurulan bilgilendirme stantlarında vatandaşlara kanserin erken belirtileri, kanserden korunma yöntemleri ve tarama programları hakkında detaylı bilgiler sağlanıyor. İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen bu faaliyetlerle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların da mobil sağlık araçları ile bilgilendirilmesi hedefleniyor.