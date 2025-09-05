Batman’da Kanser İçin Bilgilendirme Yapıldı

BİLGİLENDİRME VE ERKEN TANISI HIZLANDIRAN ETKİNLİKLER

Batman’da Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelinde kansere dair bilgilendirme ve erken tanı çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre, etkinliklerin bir parçası olarak mobil sağlık ekipleri aracılığıyla rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserinin yanı sıra farklı kanser türlerine yönelik ücretsiz tarama hizmeti sunuldu.

KANSERİN ERKEN BELİRTİLERİ VE KORUNMA YOLLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kurulan bilgilendirme stantlarında topluma kanserin erken belirtileri, kansere karşı korunma yolları ve tarama programları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Batman il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu faaliyetler, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara ulaşmak amacıyla mobil sağlık araçları ile desteklendi. Bu sayede bilgilendirme faaliyetleri, daha geniş kitlelere ulaşarak sağlık farkındalığını artırmayı hedefliyor.