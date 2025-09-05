Haberler

Batman’da Kanser İçin Bilgilendirme Yapıldı

BİLGİLENDİRME VE ERKEN TANISI HIZLANDIRAN ETKİNLİKLER

Batman’da Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelinde kansere dair bilgilendirme ve erken tanı çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre, etkinliklerin bir parçası olarak mobil sağlık ekipleri aracılığıyla rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserinin yanı sıra farklı kanser türlerine yönelik ücretsiz tarama hizmeti sunuldu.

KANSERİN ERKEN BELİRTİLERİ VE KORUNMA YOLLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kurulan bilgilendirme stantlarında topluma kanserin erken belirtileri, kansere karşı korunma yolları ve tarama programları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Batman il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu faaliyetler, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara ulaşmak amacıyla mobil sağlık araçları ile desteklendi. Bu sayede bilgilendirme faaliyetleri, daha geniş kitlelere ulaşarak sağlık farkındalığını artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 30 Kilo Skunk

Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, değerinin 20 milyon lira olduğu belirlendi. Üç şüpheli tutuklandı.
Haberler

Kırtasiye Denetimleri Sıklaştırıldı

Samsun'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ticaret müdürlüğü, kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini ve fiyatlarını denetledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.