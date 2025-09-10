Haberler

Batman’da Kaybolan 104 Hayvan Bulundu

KAYBOLAN HAYVANLARIN BULUNMASI

Batman’da kaybolan 104 küçükbaş hayvan, jandarma dronuyla tespit edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayabağı köyünde Fuat Akbulut’a ait 101 koyun ile 3 keçinin kaybolduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede arama faaliyetlerine başladı.

DRON TEKNOLOJİSİ İLE DETAYLI ARAMA

Dron desteğiyle gerçekleştirilen kapsamlı arama çalışmaları sonucunda, kaybolan küçükbaş hayvanlar Kösetarla köyü civarında bulundu. Tespit edilen 104 hayvan, sahibine teslim edildi. Bu durum, jandarma ve dron teknolojisinin etkili kullanımını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

