Batman’da Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KOZLUK’TA TRAFİK KAZASI

Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana gelen bir kazada, sürücü Hasret Hasar (24) hayatını kaybetti, ağabeyi Yunus Hasar (27) ise yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Dövecik köyü yakınlarında gerçekleşti.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVİLDİ

Hasret Hasar kontrolündeki 34 KDV 923 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Ağır yaralı olan sürücü Hasret Hasar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.