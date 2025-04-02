Batman’da Kaza: Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

BATMAN’DA TAKLA ATAN ARAÇ SONUCU YARALILAR YAŞANDI

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen bir kazada, takla atan otomobil hurdaya döndü ve üç kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Urganlı köyü mevkisinde Rıdvan B. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak takla atma sonucu büyük hasar aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, yaralıları başarılı bir şekilde kaza yerindeki sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaşanan kazayla ilgili inceleme ise başlatıldı.