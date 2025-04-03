Batman’da Kazada Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN BİR KİŞİ VAR

Batman’da gerçekleşen bir trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiriyor. Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Batman – Hasankeyf yolu üzerindeki Urganlı köyü mevkiinde gerçekleşti. Rıdvan B. (36) yönetimindeki 34 GYK 831 plakalı otomobil, Hasankeyf yönüne seyir halindeyken Urganlı köyü kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALI, PASSİYON BATMAN ARAŞTIRMA HASTANESİNDE

Kazada sürücü Rıdvan B. hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Ancak, ağır yaralı olan Hüseyin Sünger (36), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Sünger’in yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Sünger’in cenazesi, morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.