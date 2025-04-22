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Batman’da Köprüden Düşen Araçta Yaralılar

KAZA SONUCUNDA ÜÇ YARALI

Batman’da bir köprüden düşen otomobilde 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Belde Mahallesi’nde, F.D. (43) kontrolündeki 45 ABA 440 plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprüden demir yoluna düştü. Olay meydana geldiğinde ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

SURÜCÜ VE YOLCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü F.D. ile birlikte araçta bulunan yolcular E.A. (50) ve E.D. (35) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. E.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.

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