Batman’da Meyve Suyu Çalan Şahıs

MEYVE SUYU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYOR

Batman kent merkezinde bir büfe önünde yaşanan olayda, bir kişi dolaptan meyve suyu alıp arka cebine koydu. Bu eylem, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Batman’da caddede yürüyen bir kişinin, büfenin önündeki dolaptan meyve suyu alarak bunu cebine koymasıyla başladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ HER ŞEYİ GÖSTERİYOR

Büfeye giren şahıs, meyve suyunun parasını ödemeden sadece bisküvi parası vererek alışverişini tamamladı. Meyve suyunun parasını ödemeyen kişinin bu davranışı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, kentte dikkat çekti.

Tyh Temettü Ödemesi, 5,85 Tl

Havayolu şirketinin hisse başına yapacağı temettü ödemesi ve ikinci taksit tarihi, uzun bir aradan sonra dikkat çekiyor. Şirketin sağlam mali durumu bu gelişmeyi destekliyor.
Elazığ’da Tofaş Otomobil Drift Yaptı

Elazığ'da, bilinmeyen bir sürücü Tofaş marka otomobille drift yaparak tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın telefonuyla görüntülendi.

