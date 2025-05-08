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Batman’da Motosiklet Çarpışması, 3 Yaralı

ÇARPILARAK AĞIR YARALANAN KİŞİLER

Batman’ın Bismil karayolunda meydana gelen bir kazada iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi ağır yaralandı. Olayın detaylarına göre, Batman Bismil karayolunda seyir halindeki motosikletler, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Bu çarpışmada, 15 yaşındaki Muhammed Ali B., 22 yaşındaki Furkan Y. ve 51 yaşındaki Cafer L. ağır yaralar aldı.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALELER

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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