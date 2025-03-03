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Batman’da Motosiklet Hırsızlığı Kameralara Yansıdı

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BATMAN’DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Batman’da bir motosikletin park halindeyken çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre, olay 28 Şubat gecesi GAP Mahallesi’nde gerçekleşti. Olay sırasında kimliği belirsiz kişiler, motosikleti çalmayı başardı.

HIRSIZLIĞIN KAMERADA GÖRÜNTÜLERİ

Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntüledi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detayları ve şüphelilerin tespiti için incelemeler devam ediyor.

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