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Batman’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

MOTOSİKLET KAZASI VE SALGILANAN ACI HABER

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, bayramlaşmaya giderek İncirli köyüne doğru yola çıkan Sadık Donat, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesine sebep oldu.

KAZANIN DETAYLARI

Kazanın yaşandığı Öğütlü köyü mevkisinde, 35 yaşındaki sürücü Sadık Donat yaralanırken, arkasındaki 46 yaşındaki İshan Nülifer olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri, yaralı sürücü Sadık Donat’ı hızla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hayatını kaybeden İshan Nülifer’in cenazesi ise otopsi için morga sevk edildi.

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