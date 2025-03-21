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Batman’da Motosiklet Kazasında Can Kaybı

TRAFFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Batman’da gerçekleşen bir trafik kazasında 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, kaza gece yarısı Babil Plaza önünde meydana geldi. Yusuf Ziya’nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak kaydı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki, Yusuf Ziya, gerçekleştirilen tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

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