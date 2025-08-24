Batman’da Motosiklet-Otomobil Kazasında 6 Yaralı

OLAYIN GEÇİŞ NOKTASI

Batman’da gerçekleşen bir trafik kazasında sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre bu kaza, Batman-Hasankeyf karayolu üzerindeki Binatlı köyü yakınlarında meydana geldi.

KAZA SONRASI GELEN YARDIM

Henüz kimlikleri tespit edilemeyen araç sürücüleri arasında meydana gelen çarpışma sonrası, otomobil yol kontrolünü kaybederek boş bir araziye savruldu. Kazada araçlarda bulunan toplamda 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk işlemi gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.