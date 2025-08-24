Haberler

Batman’da Motosiklet-Otomobil Kazasında 6 Yaralı

OLAYIN GEÇİŞ NOKTASI

Batman’da gerçekleşen bir trafik kazasında sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre bu kaza, Batman-Hasankeyf karayolu üzerindeki Binatlı köyü yakınlarında meydana geldi.

KAZA SONRASI GELEN YARDIM

Henüz kimlikleri tespit edilemeyen araç sürücüleri arasında meydana gelen çarpışma sonrası, otomobil yol kontrolünü kaybederek boş bir araziye savruldu. Kazada araçlarda bulunan toplamda 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk işlemi gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Nilüfer Belediyesi Kupanın Sahibi Oldu

Nilüfer Belediyesi, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenerek şampiyon oldu ve kupa töreninde ödüllerini aldı.
Haberler

Trabzonspor Galibiyet Serisini Sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, başarılarından memnun olduklarını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.