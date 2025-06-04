Batman’da otomobil bariyerlere çarptı

OTOMOBİL BARIYERLERE ÇARPTI
Batman’ın Sason ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12:30 sıralarında Çilekli köyü civarında meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.