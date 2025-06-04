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Batman’da otomobil bariyerlere çarptı

OTOMOBİL BARIYERLERE ÇARPTI

Batman’ın Sason ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12:30 sıralarında Çilekli köyü civarında meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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