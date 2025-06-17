Batman’da Otomobil Takla Attı. 1 Yaralı

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Batman’da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir otomobil takla attı. Kazada T.B. isimli sürücü yaralandı. Olay, 13.30’da Batman-Kozluk karayolu yeni havaalanı bölgesinde gerçekleşti. T.B., 43 NY 312 plakalı otomobilinin direksiyonunu kaybederek kontrolden çıktı ve takla attı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS OLAY YERİNE GİTTİ

Kaza ile ilgili hemen ihbarda bulunulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı T.B., sağlık ekipleri tarafından kazanın gerçekleştiği yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.