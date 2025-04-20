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Batman’da Otomobil Taşlara Çarptı, 5 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkan bir otomobil, taşlara çarparak kaza yaptı. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, M.A. (26) yönetimindeki 06 CAU 550 plakalı otomobil, ilçenin Yolağzı Mahallesi’nde virajı alamadı ve yoldan çıkarak taşlara çarptı.

YARALILARA HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza haberinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.A. ile birlikte İ.Ö. (23), D.D. (19), R.N.Ö. (20) ve Ü.G.Ö. (18) yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sonrasında tedbir amaçlı olarak yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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