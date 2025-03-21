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Batman’da Otomobilin Motoru Alev Aldı

OTOMOBİL KISMEN YANDI

Batman’da seyir halinde bulunan bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kısmen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Ahmet Necat Sezer Bulvarı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden nedeniyle motor kısmından duman çıkan otomobil, sürücüsünün anında müdahalesi ile yol kenarında durduruldu.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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