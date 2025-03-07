Batman’da Park Halindeki Minibüs Yandı

BATMAN’DA YANGIN OLAYI

Batman’da dün gece Seyitler Mahallesi’nde park etmiş bir minibüs alev aldı. Alınan bilgilere göre, minibüste yangın çıkma nedeni henüz belirlenemiyor. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

POLİS VE İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiye erleri, yangına zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Neyse ki yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ancak yangın sonucunda minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.