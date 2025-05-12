Batman’da PKK’nın Fesih Kararına Destek

BATMAN’DA PKK’NIN FESİH KARARINA DESTEK

Tımoklular Dernek Başkanı Ferhat Bayındır, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını olumlu bulduklarını ifade ediyor. Bayındır, “Bu kararın ülkeye barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz” şeklinde belirtiyor.

OLUMLU YANSIMALARA VURGU

Bayındır, Tımoklular Derneği olarak bu kararı son derece olumlu bulduklarını iletiyor. Kararın bölgeye, kente ve Türkiye’ye olumlu etkilerinin olacağına, huzur ve barış getireceğine inandıklarını dile getiriyor. Ayrıca, kararın içinin doldurulması gerektiğinin altını çiziyor.

GELECEK SÜREÇTE GEREKEN ADIMLAR

Bayındır, bu süreçte hukuki, siyasi, kültürel, sosyolojik ve yasal düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu söylüyor. Binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve ekonomik açıdan milyarlarca dolarlık zararın oluştuğunu vurgulayan Bayındır, “Bu kararın çok önemli ve olumlu olduğunu düşünüyoruz” diyor.

AİLE İÇİ VE TOPLUMSAL BARİŞA KATKI

Aile içi barışa önem verdiklerini belirten Bayındır, bu kararın yalnızca aile içindeki barışı değil, toplumsal ve ülke çapındaki barışı da destekleyeceğine inanıyor. Bu nedenle, kararı olumlu karşılamalarının sebebini de bu şekilde açıklıyor.