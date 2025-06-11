Batman’da Rüzgar, Çatı Panellerini Uçurdu

ŞİDDETLİ RÜZGAR DAKİKALARDA BÜYÜK HASAR YARATTI

Batman’da etkili olan şiddetli rüzgar, yapımı devam eden sekiz katlı bir binanın çatı panellerini havalandırdı. Olayda, yaralanan kimse olmamasına rağmen önemli maddi hasar meydana geldi. Bayındırlık Mahallesi’nde saat 15.30 sularında artan rüzgar, inşaatı devam eden binanın çatısına monte edilmekte olan panel parçalarını yerinden söktü.

PANEL PARÇALARI ÇEVREYE DAĞILDI

Uçan panellerin bazıları bina çevresine düşerken, bazıları binanın önünde bulunan satış ofisinin üzerine isabet etti. Şans eseri olayda yaralanan kimsenin bulunmaması, dikkat çeken bir durum oldu. Olayın ardından olay yerine gelen ekipler, meydana gelen durumu incelemek üzere çalışmalar başlattı.