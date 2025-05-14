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Batman’da Sağlık Etkinliği Düzenlendi

SAĞLIK İÇİN HAREKET ET ETKİNLİĞİ

Batman’da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlık İçin Hareket Et” adlı bir etkinlik düzenlendi. Valilikten gelen bilgilere göre, bu etkinlik, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nın koordinasyonuyla Petrol Ofisi İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğin amacı, hareketsiz yaşam tarzının yol açtığı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sorunlar hakkında farkındalık yaratmak oldu.

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

Etkinlik süresince, çocukların aktif yaşam alışkanlıklarının önemi ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi. Davetli çocuklar, çeşitli fiziksel etkinliklere katılarak yürüyüş yapma fırsatı buldu. Bu program, katılımcılara aktif yaşam tarzının benimsenmesi konusunda önemli bir katkı sağlıyor.

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