Batman’da Şahıs Ailesini Rehin Aldı

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN BİRİ AİLESİNİ REHİN ALDI

Batman’ın Sason ilçesinde, psikolojik problemleri olduğu belirtilen bir kişi, tahra ile ailesini rehin almış durumda. Edinilen bilgilere göre, Yaylatepe Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki M.Ö.G., ailesi olan annesi, babası ve kız kardeşini kaldıkları evde tahra ile rehin tuttu.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Olayın duyulmasının ardından, sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.