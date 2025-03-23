Batman’da Sahte Kimlik Veren Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİNİN HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI

Batman’da gerçekleştirilen polis kontrollerinde sahte kimlik bilgilerini veren bir şahsın, 49 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında yaptıkları kimlik kontrolleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi tespit etti. Bu kişinin, kardeşine ait kimlik bilgilerini kullanarak polise başvurduğu öğrenildi.

KİMLİK KONTROLLERİ SONUCUNDA ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan detaylı kontrollerin ardından B.Ö. adlı şüphelinin, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması” suçlarından dolayı toplamda 49 ayrı dosyada 37 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, adli işlemlerinin sona ermesinin ardından cezaevine gönderildi.