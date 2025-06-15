Batman’da Şehit Babaları Babalar Günü Geçirdi

ŞEHİT BABALARI DUADA BULUŞTU

Batman’ın Sason ilçesinde, Babalar Günü’nü terörle mücadelede şehit düşen çocuklarının kabirleri başında dua ederek geçiren şehit babaları Nazmi Bozkurt ve Mehmet Bağatur, duygusal anlar yaşadı. Mehmet Bağatur, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib’de Esad rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan oğlu, Sözleşmeli Er Cuma Bağatur’un kabri başında bu özel günü geçirdi. Bağatur, “Buruk ve o kadar da gururlu bir gün geçiriyorum. Benim oğlum vatanı, milleti ve bayrağı uğrunda şehit oldu. Ben bu uğurda gerekirse tüm çocuklarımı feda ederim. Allah, tüm şehitlerimize rahmet eylesin” şeklinde duygularını dile getirdi.

BURUK ANILAR VE GURUR

2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un babası Nazmi Bozkurt da buruk bir Babalar Günü geçirdiğini belirtti. Daha önce oğlu Babalar Günü’nü kutlamak için yanına gelirken, bu yıl kendisi oğlunun kabrine gitmeyi tercih etti. Bozkurt, “Şehit oğlumun kabrine gelerek Babalar Günü’nü kutlamak istedim. Bana nasip olmayan şehitlik oğluma nasip oldu. Şehit babası olduğum için mutlu ve gururluyum” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMAMAK

Her iki baba da, şehit olan evlatlarını anarak, onların hatıralarının her zaman yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Bu Babalar Günü, sevdiklerini kaybeden aileler için yalnızca bir kayıp günü değil, aynı zamanda onları anma günü olarak da anlam kazandı. Şehit aileleri, çocuklarının aziz hatıralarını yaşatmak için yine bir araya gelerek dualar etti.