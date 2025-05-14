Batman’da Şeyh Halid Etkinliği Hazır

ŞEYH HALİD ANMA ETKİNLİĞİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Batman’ın Beşiri ilçesinde her sene gerçekleştirilen Şeyh Halid Türbesi’ndeki anma ve AŞ dökme etkinlikleri için son hazırlıklar tamamlandı. Batman’a 8 kilometre mesafedeki ziyaret alanında etkinlikler için yoğun bir hazırlık aşaması yürütülüyor. Misafirlerin konaklaması için yüzlerce çadır kurulmuş durumda.

ETKİNLİKLER 17-18 MAYIS TARİHLERİNDE DÜZENLENİYOR

Etkinlikler, 17 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde başlıyor ve 18 Mayıs Pazar günü öğleden sonra sona eriyor. Etkinlik hakkında açıklama yapan Şeyh Selman Bağdu, “2025 yılı Şeyh Halid’i anma ve AŞ dökme etkinlikleri için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Programımız 17 Mayıs Cumartesi sabahı başlayacak, 18 Mayıs Pazar öğleden sonra sona erecek. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyoruz” diye belirtiyor.

KATILIMDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

Katılımın her yıl arttığını vurgulayan Bağdu, “Geçmiş yıllara göre daha büyük bir katılım bekliyoruz. Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeden ziyaretçimiz olacak. Batman olarak ev sahipliğimizi en güzel şekilde yapacağız” şeklinde ifade ediyor. Ayrıca etkinlik alanında güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi konularda gerekli tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığı da bildiriliyor.