Batman’da Silah Bulunan Zanlı Tutuklandı

BATMAN’DA SİLAH BULUNAN ZANLI TUTUKLANDI

Batman’da, bir çuvalda silah bulunduran zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan duyuruya göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gelen istihbari bilgi doğrultusunda Ş.S. isimli şahsı takibe aldı.

Ş.P.’NİN YAKALANMA ANI

Takip edildiğini anlayan Ş.S., elindeki çuvalı yol kenarına bırakıp kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandı. Yapılan detaylı incelemelerde çuvalın içerisinde bir kaleşnikof piyade tüfeği ve iki şarjör tespit edildi. Şüphelinin ikametinde gerçekleşen aramada ise iki tabanca, sekiz şarjör ve 107 fişek bulundu. Jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.