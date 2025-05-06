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Batman’da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

SİLAHLI KAVGA NEDENİYLE HAYAT KAYBI

Batman’da Petrolkent Mahallesi’nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Olayın detaylarına göre, dün gece saatlerinde henüz netleşmeyen sebeplerle iki grup arasında tartışma başladı ve bu durum silahlı çatışmaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Hüseyin Kaçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Y.K. ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin tedavileri ise devam ediyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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