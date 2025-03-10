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Batman’da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

YARALANMALARIN NEDENİ TARTIŞMA

Batman’da iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada, biri çatışmaya karışan, ikisi olay yerinden geçerken olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Kuyubaşı TOKİ mevkisinde gerçekleşen olay, bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışmanın ardından silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR KULLANILDI

Silahların kullanıldığı bu olayda, kavgaya karışan U.O. (33), otobüs durağında bekleyen Ü.A. (31) ve kimliği henüz tespit edilmeyen bir kişi seken kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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