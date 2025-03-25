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Batman’da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAY YERİNDE

Batman kentinde Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana gelen silahlı çatışmada altı kişi yaralandı. İki grup arasında başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek silahların kullanılmasıyla devam etti.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası, çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTIKTAN SONRA

Polis, yaşanan olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı ve durumu aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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