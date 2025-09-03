Batman’da Silahlı Kavga: Bir Tutuklama

OLAYIN GERÇEĞİ

Batman’da, üç gün önce komşular arasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, 19 Mayıs Mahallesi’nde, komşular arasında yaşanan bir husumet nedeniyle tartışmanın büyümesiyle başladı. Bu tartışma, silahlı bir çatışmaya dönüştü ve Z.B. adlı bir kadın yaralandı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, sağlık personeli tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yetkililer, kadının durumunun ciddiyetini değerlendiriyor.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Silahlı kavgaya karışan İ.G. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.