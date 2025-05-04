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Batman’da Su Yükseldi, 25 Kişi Kurtarıldı

PİKNİK YAPARKEN MAHSUR KALDILAR

Batman’da piknik yapmakta olan 25 kişi, Malabadi Barajı’nın kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin aniden yükselmesiyle birlikte bulundukları bölgede mahsur kaldı. Samanyolu mevkisine giden bu kişiler, anlık değişimlere maruz kalarak suların etkisi altında kalırken, durum hemen yetkililere bildirildi.

HIZLI MÜDAHALE İLE KURTARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD takımları yönlendirildi. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde, mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir şekilde alandan çıkarıldı. Yetkililer, bölgedeki su seviyelerinin ani değişimlerine karşı halkı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

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