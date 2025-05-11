Batman’da suç örgütü operasyonu yapıldı

İŞ YERİ KURŞUNLAMA VE ADAM KAÇIRMA OPERASYONU

Batman merkezli 3 ilde, iş yerlerinde kurşunlama ve adam kaçırma olaylarına karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, suç örgütünün gerçekleştirdiği eylemler güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇ ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ FAALİYETLERİ

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘nitelikli yağma, gece vakti işyeri ve araç kurşunlama, kaçırma’ gibi suçları işleyen şüphelilere yönelik olarak geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren araştırmalar sonucunda, şüphelilerin suç örgütü kurarak, örgüt üyesi bir kadın aracılığıyla mağdurları tespit ettikleri görüldü. Bu kadın, belirlediği saat ve yerlerde kar maskesi takarak mağdurların ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip silah zoruyla kaçırdı ve mağdurların para ile değerli eşyalarını gasbetti. Ayrıca, mağdurların kripto hesaplarındaki paraların farklı kripto hesaplarına transfer edildiği ve iş yerleri ile araçlarının kurşunlandığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Batman, Ankara ve Sakarya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri suç eylemleri, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.