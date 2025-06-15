Batman’da Sundurma Çöktü, 10 Yaralı

ÇÖKEN SUNDUDA TRAJİK OLAY

Batman’ın Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Atbağı köyünde bir evin betonarme sundurmasının onarımı için 3 işçi çalışma yapmaya başladı. Bu çalışma sırasında sundurmanın çökmesiyle, 3 işçi ve evde bulunan 7 kişi göçüğün altında kaldı.

ACİL MÜDAHALE

Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Çökme sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.