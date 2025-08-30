Haberler

Batman’da Tır Yangın Nedeniyle Kullanılamaz Hale Geldi

PARK HALİNDEKİ TIRDA YANGIN ÇIKTI

Batman ilinde park halinde bulunan bir tır, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde merkeze bağlı Kocacalar köyü mevkisinde meydana geldi.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİBİ GÖNDERİLDİ

03 ARL 893 plakalı tırın motor kısmında yangın çıktığının sürücü tarafından bildirildiği üzere, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak tır bunu takiben kullanılamaz duruma geldi.

Bağcılar’da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bağcılar'daki üç katlı tekstil atölyesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu ve yangının nedeni inceleniyor.
Nizip’te Motosiklet, Beton Mikserinden Kurtuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet, kavşakta dönüş yaparken beton mikserine çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün ani hamlesiyle kaza önlendi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

