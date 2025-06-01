Batman’da Tiyatro Geliri Eğitim İçin

EĞİTİM DESTEKLİ MÜZİKALİN GELİRLERİ

Batman’da sahnelenen ‘Bir Garip Orhan Veli Müzikali’ oyunundan sağlanan tüm hak edişler, bir köy okulunda kurulacak atölye için eğitime destek amacıyla kullanılacak. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından düzenlenen bu etkinlik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda seyirciyle buluştu. Tiyatro oyuncusu Reha Özcan ve ekibi tarafından sahnelenen oyunun geliri, şehirdeki bir köy okulunda akıl ve zeka oyunları atölyesi için harcanacak.

Batman’da oyun sergilediği için büyük mutluluk yaşadığını belirten Reha Özcan, “Uzun yıllar sonra Batman’da ilk defa oynuyorum. KAHEV için buradayız. KAHEV, bu tür etkinliklerle eğitime önemli katkılar sağlıyor. Önceden de birçok projede yer aldım. Eğitimin ve bilimin gelişmesi için her alanda sanatın bulunması gerektiğine inanıyorum. Biz de bu bağlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oyun büyük ilgi gördü ve kapalı gişe oynadık. Bizi izleyen seyircilere teşekkür ederim. Umarım, eğitime, bilime ve sanata destekleri devam eder. Burada oynadığım için çok mutluyum; gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

KAHEV’DEN GELECEĞE YATIRIM VURGUSU

Gösteri hakkında olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, “İki saat boyunca harika bir yetenek izleme şansı bulduk. Eğitime destek veren tüm sanatseverlere ve İstanbul’dan gelen Reha Özcan ile ekibine çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize ve eğitime, ülkemizin geleceğine destek vermeye devam edeceğiz. Gösterinin gelirleri, Batman’daki bir köy okuluna akıl ve zeka oyunları atölyesi kurmak için kullanılacak. Bizlere destek veren tüm sanatseverlere teşekkür ederiz. Salondan gelen geri dönüşler oldukça olumlu” dedi.