Haberler

Batman’da Trafik Denetimi Yapıldı

BATMAN’DA TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Batman’da polis ve zabıta ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü, şehir genelinde motosiklet ve toplu taşıma araçlarına odaklanan denetimler yaptı.

DENETİMLERDE KONTROLLER YAPILDI

Yapılan denetimlerde, kask, sürücü belgesi, plaka ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı ve aynı zamanda sürücülere trafik hakkı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Haberler

Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.