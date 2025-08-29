Batman’da Trafik Denetimi Yapıldı

BATMAN’DA TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Batman’da polis ve zabıta ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü, şehir genelinde motosiklet ve toplu taşıma araçlarına odaklanan denetimler yaptı.

DENETİMLERDE KONTROLLER YAPILDI

Yapılan denetimlerde, kask, sürücü belgesi, plaka ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı ve aynı zamanda sürücülere trafik hakkı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.