Batman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

TRAFFIK KAZASI VE YARALILAR

Batman’ın Pazaryeri Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir trafik kazası yaşandı ve bu olayda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 72 DA 188 plakalı otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda 1 kişi yaralanırken, kaza çevrede büyük bir paniğe neden oldu.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerine yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.