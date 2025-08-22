Haberler

Batman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

TRAFFIK KAZASI VE YARALILAR

Batman’ın Pazaryeri Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir trafik kazası yaşandı ve bu olayda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 72 DA 188 plakalı otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda 1 kişi yaralanırken, kaza çevrede büyük bir paniğe neden oldu.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerine yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sındırgı’da Esnafa Geçici Dükkan Desteği

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar gören esnafa geçici dükkan desteği sağlanacak ve Kocahan binasına taşınılacak atölyeler belirlendi.
Haberler

Blockchain Finansında Yeni Bir Gelişme

Republic ve Injective iş birliği, perakende yatırımcıların SpaceX gibi özel şirketlere tokenlaşmış erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Bu, kurumsal tokenizasyonun yeni bir dönemini başlatıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.