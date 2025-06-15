Haberler

Batman’da Traktör Ve Panelvan Çarpıştı

KAZA DURUMU

Batman’ın Kozluk ilçesinde, bir panelvan ile traktör arasında meydana gelen çarpışmada, 3 kişi yaralandı. Zekeriya E. (21) yönetimindeki 72 ABZ 285 plakalı traktör, Osman U. (32) idaresindeki 34 FMP 287 plakalı panelvan ile çarpıştı. Olay, Uzunyazı köyü Seymenler mezrası mevkisinde gerçekleşti.

YARALILARIN DURUMU

Kazada sürücü Zekeriya E., traktördeki Celal E. (15) ve Yahya E. (17) yaralandı. İhbar sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yahya E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kapadokya Bisiklet Festivali Başarıyla Tamamlandı

Kapadokya, bisiklet severler için düzenlenen festivalle, elektrikli bisiklet yarışları ve uluslararası katılımcılarla coşkulu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Haberler

Siverek’te Mevsimlik Tarım İşçileri Yolculukta

Siverek'te bir pikap, mevsimlik tarım işçilerini kadın ve çocuklarla riskli bir şekilde taşıdı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.