Batman’da Traktör Ve Panelvan Çarpıştı

KAZA DURUMU
Batman’ın Kozluk ilçesinde, bir panelvan ile traktör arasında meydana gelen çarpışmada, 3 kişi yaralandı. Zekeriya E. (21) yönetimindeki 72 ABZ 285 plakalı traktör, Osman U. (32) idaresindeki 34 FMP 287 plakalı panelvan ile çarpıştı. Olay, Uzunyazı köyü Seymenler mezrası mevkisinde gerçekleşti.
YARALILARIN DURUMU
Kazada sürücü Zekeriya E., traktördeki Celal E. (15) ve Yahya E. (17) yaralandı. İhbar sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yahya E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.