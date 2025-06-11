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Batman’da Türk Kızılay Uçurtma Şenliği Yapıldı

BATMAN’DA UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Batman’da Türk Kızılay’ın 157. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Gültepe Mahallesi’ndeki Karabağ Parkı’nda Türk Kızılay Batman Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar uçurtma uçurarak keyifli anlar yaşadı. Etkinlik süresince çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu ve eğlenceli oyunlar oynandı.

TÜRK KIZILAY’IN TARİHİ VE ŞENLİĞİN ANLAMı

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, Türk Kızılay’ın 11 Haziran 1868’de kurulduğunu hatırlatarak, bu özel günde uçurtma şenliği düzenlediklerini belirtti. Okçu, “Bugün çocuklarımız aileleri ve kardeşleriyle birlikte uçurtma uçuruyorlar. Etkinliğimiz kapsamında çocuklarımıza çeşitli ikramlarda bulunduk. Ayrıca çocuklarımızla çeşitli oyunlar oynadık. Böyle zannediyorum ki çocuklar iyi bir gün geçirdi. Neşeli bir gün geçirdi. Kızılay’a ilişkin de iyi kanaatleri oluştu. Farkındalık oluştu diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Bu etkinlik, hem çocukların hem de ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

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