Batman’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Batman’da durdurulan bir otomobilde narkotik polis köpeği “Linda” ile yapılan aramada 2 kilo 66 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir girişinde bir arama gerçekleştirdi.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE YAPILAN ARAMA

Otomobilin detaylı bir şekilde arandığı sırada narkotik polis köpeği “Linda”, arama işlemlerine katkı sağladı. Yapılan incelemede, araç içerisinde zulalanmış halde 2 kilo 66 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlar tarafından tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi.