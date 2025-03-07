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Batman’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE UYUŞTURUCU MADDESİ

Batman’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucu, 20 kilo metamfetamin ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir girişinde şüpheli bir aracı durdurdu. Başka bir şüpheli araç ise dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kamyonette, narkotik polis köpeği “Hektor” ile yapılan aramada 5 kilo 200 gram metamfetamin bulundu.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Konuyla ilgili olarak devam eden çalışmalarda, şahıslara ait ikamette yapılan aramada 15 kilo metamfetamin ele geçirildi ve böylece toplamda 20 kilo uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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