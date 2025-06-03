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Batman’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

İŞLEM YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Batman’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Valilikten verilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde “dur” ihtarına uymayarak yaya halde kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, zanlıların kaçış esnasında yol kenarına attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin buldu.

TUTUKLEME VE SERBEST BIRAKMA İŞLEMLERİ

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmelerinin sonucunda, 2’si hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bu arada, zanlıların yakalandığı an, dron ile kaydedildi.

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