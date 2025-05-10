Batman’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Batman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda toplam 21 kişi gözaltına alınırken, 18 kişi tutuklandı. 15 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlar sonucunda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

TEKNİK TAKİP VE BASKINLAR

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde önemli bir başarı sağladı. Narkotik ekipleri, çevre illerden Batman’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapan ve şehir genelinde torbacı yöntemiyle satış gerçekleştiren şüphelileri izlemeye aldı. Teknik ve fiziki takipler neticesinde 21 şüphelinin kimlikleri belirlendi. 6 Mayıs 2025 tarihinde, sabah saatlerinde özel harekat destekli olarak 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Operasyon sırasında 514 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek, 1 pompalı tüfek, 21 tüfek kartuşu, 2 kasatura ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYETİN MÜCADELE KARARLILIĞI

Emniyet yetkilileri, Batman’da uyuşturucuya karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Şehir genelinde uyuşturucu ile ilgili tüm faaliyetlerin engellenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.