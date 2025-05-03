Batman’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

POLİS OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

BATMAN’da gerçekleştirilen bir operasyon ile, polis ekipleri 1 kilo metamfetamin ve 19 gram kokainle 2 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelere yönelik başlattığı çalışmalar neticesinde, kente hava ve karayolu ile gelen bu kişilere 2 ayrı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Karayolu ile kente gelen bir şüphelinin üst araması sırasında, elbiselerinin altında belini sarmış halde 1 kilo metamfetamin bulundu. Diğer şüphelinin üst ve çanta aramasında ise 51 parça halinde toplam 19 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.