Batman’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Batman’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde satan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu çalışma çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve iki zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 27,53 gram skunk, hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca, şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

