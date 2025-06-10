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Batman’da Yangın, 25 Dönüm Buğday Yandı

YANGININ MEYDANA GELİŞİ

Batman’da, Kozluk karayolu Üçyol mevkiinde meydana gelen yangında ekili buğdaylar alev aldı. Saat 11.30 sularında çıkan yangın, yaklaşık 25 dönüm alanda etkili oldu. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

ÇİFTÇİLERİN MÜDAHALESİ

Yangını fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çiftçilerin traktörleriyle birlikte yangına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınmasını sağladı. Yangın, ekiplerin çabaları ile söndürüldü.

MADDİ HASAR VE SORUŞTURMA

Yangın sonucunda tahrip olan yaklaşık 25 dönüm ekili buğdayda maddi kayıplar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenini araştırmak üzere çalışmalar devam ediyor.

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